Прокуратура через суд отправила троих жителей Нижнего Тагила на принудительное лечение от туберкулёза

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проверила соблюдение требований законодательства при оказании медицинской помощи гражданам, больным туберкулёзом. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на диспансерном учёте в ГАУЗ Свердловской области «Противотуберкулёзный диспансер № 3» состоят трое местных жителей, которые являются носителями заболевания «туберкулёз в открытой форме», представляют опасность для окружающих.

На основании ст. 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. Заболевание «туберкулёз» включено в Перечень социально значимых заболеваний, а также в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Вместе с тем данные граждане систематически уклонялись от лечения: неоднократно отказывались от госпитализации, не принимали медицинские препараты. С целью устранения нарушений конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья прокуратура направила в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила административные исковые заявления о принудительной госпитализации указанных граждан в медицинскую противотуберкулёзную организацию в недобровольном порядке. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Судебный акт вступил в законную силу.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.