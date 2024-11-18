Мэрия Нижнего Тагила выплатит инвалиду компенсацию за нападение бездомной собаки

В Нижнем Тагиле суд постановил взыскать с администрации города 30 тысяч рублей компенсации морального вреда глухонемому инвалиду из-за нападения на него бродячей собаки.

Инцидент произошёл в мае на окраине Вагонки. 21-летний Денис Паньшин, который является инвалидом (он не слышит с рождения), отправился за продуктами в сторону Ленинградского проспекта. У магазина «Бобёрстрой» на него набросилась стая бездомных собак, одна из них укусила парня за бедро.

«Денис прибежал домой, у него всё порвано сзади, всё в крови. Сам весь белый от испуга, боль была адская. Мы в этот же день обратились в больницу, сыну назначили курс антибиотиков и уколы против бешенства. Сейчас при виде собак он боится, у него начинается истерика, паника, когда у него пройдёт этот испуг, я не знаю. Этой дорогой ходит не только Денис, но и бабушки в сады, люди на работу. Собаки нападают постоянно, просто никто никуда не обращается», — приводит ИА «Все новости» слова мамы молодого человека Светланы.

После инцидента семья Дениса обратилась в прокуратуру, которая заявила иск в Дзержинский суд.

Ранее администрация Нижнего Тагила выплатила девочке 30 тысяч рублей компенсации морального вреда за нападение бездомной собаки.