Администрация Нижнего Тагила заплатит девочке компенсацию за нападение бездомной собаки 

В феврале 2024 года на улице Металлургов в Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на девочку. Ребёнок не пострадал, но был сильно напуган, из-за чего получил психологическую травму, вследствие которой ему понадобилась специализированная помощь. Прокурор в исковом заявлении потребовал от администрации города компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Требование было удовлетворено в полном размере.

Мэрия попыталась обжаловать решение суда, так как за отлов бродячих собак отвечают подрядные организации, однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

«Суд посчитал, что заключённый контракт не освобождает администрацию города от возложенной на неё законом ответственности, так как отлов собак проводится на основании выданных администрацией заказ-нарядов», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, это не первый в этом году случай нападения собак в Нижнем Тагиле. В январе 2024 года суд обязал мэрию выплатить 30 тысяч рублей пенсионерке, на которую напала собака в посёлке Старатель.