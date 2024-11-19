Сборная ЕВРАЗа завоевала пять медалей на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек»

Специалисты ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК завоевали пять призовых мест на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек».

Участники команды ЕВРАЗа выиграли одну золотую медаль в компетенции «Промышленная автоматика», три серебряные — в категориях «Слесарная работа с металлом», «Аддитивное производство», «Охрана окружающей среды». Бронзовой медали удостоен участник сборной в компетенции «Мехатроника».

«Нам важно, чтобы специалисты компании постоянно совершенствовали профессиональные навыки и внедряли современные подходы и технологии на наших предприятиях, тем самым двигая компанию вперёд. ЕВРАЗ ежегодно, с момента основания “Хайтека”, участвует в чемпионате и снова и снова подтверждает статус высокотехнологичной компании, в которой работают профессионалы своего дела», — отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.