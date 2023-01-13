Про грязную воду, нечищеные улицы и недоступную медицину. О чём жители Нижнего Тагила спросили бы у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (ВИДЕООПРОС)

Сегодня, 13 января, в Екатеринбурге должна была состояться традиционная пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева, на которой он отвечает на вопросы журналистов из разных городов. Но буквально за сутки мероприятие по неизвестной причине перенесли на неопределённый срок.

Журналисты АН «Между строк» вышли на улицы Нижнего Тагила, чтобы узнать у горожан, какие вопросы они задали бы главе региона и на какие проблемы во втором по величине муниципалитете Свердловской области Евгению Куйвашеву стоит обратить особое внимание. Подробности смотрите в нашем видео.