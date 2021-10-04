«Природа для нас свята, лес для нас храм». Многодетная семья из Нижнего Тагила переехала на родину Хозяйки Медной горы для создания уникальных интуитивных украшений и поиска силы Рода

Село Мурзинка. Почти сотня километров от Нижнего Тагила. Тихое чистое место с деревянной эстетикой, запахом сена, травы, печного дыма и желанием в первую же секунду вдохнуть эту красоту полной грудью. Всё вокруг хочется снять на камеру, настолько сочно и атмосферно. Рай для фотографов и лакомый контент для инстаграма. И абсолютно привычная жизнь для 300 местных жителей.

Это село известно тем, что находится на самоцветной полосе Урала, богатой месторождениями драгоценных камней: Мурзинка славится своими голубыми топазами, бериллами, пегматитом, горным хрусталём. Здесь же находится минералогический музей, известный далеко за пределами региона.

Семья Голубевых, что живёт здесь последние три года, кажется, создана для Мурзинки. У них с селом и камнями какая-то особая любовь — природа для них свята, а камни в их руках превращаются в сказку.

Мама Лиза

Маме Лизе 38 лет. Она училась на худграфе в Тагиле, была дизайнером, предпринимателем и была замужем. У неё была совсем другая жизнь. Были проблемы, с которыми хотелось разобраться, и была тяга найти себя, свои корни и быть ближе к природе. А потом в её жизни появился Миша.

«Я пришла в гости к семье моего троюродного брата, с которым мы много лет были лучшими друзьями. А Миша там был, — рассказывает Лиза. — Он только приехал из Питера, где жил и работал в течение года. Внешность Миши вызывала шок (ужас и восторг одновременно). Он был огромный, сейчас меньше килограммов на 70, лысый до блеска и в дорогущей брендовой одежде. Я очень люблю эпатажных людей, но таких, как он, настолько отличающихся от остальных, ещё не встречала... Кроме того, меня поразил Мишин широкий кругозор».

9 лет назад из Нижнего Тагила они переехали в село Кочердык Челябинской области. Там Миша увлёкся созданием ювелирных украшений, и именно Лиза заметила в нём талант художника. Они заказывали камни из Тагила, вели хозяйство, росла семья, но потом потянуло ближе к родине, тем более тут и камней для украшений море. И три года назад их друг — известный тагильский мастер Сергей Бусыгин — предложил перебраться в камнерезное сердце Урала, село Мурзинка. Сначала Голубевы жили в предоставленном доме, недавно купили свой. Старый, небольшой, но для них — самый лучший. И тут уж мама Лиза развернулась. Она наконец нашла своё место в мире. Научилась чувствовать характер дома, леса и научилась дружить с ними.

У неё в доме есть алтарь, совсем не похожий на привычные алтари с иконами. Он ровно такой, какой ей самой хочется, там только то, что ей дорого и во что она сама верит: фигурки и игрушки (например, медведь — в память о встрече с косолапым в лесу), имеющие смысл только для неё, крючки, поющая чаша, свечки и портрет прабабушки — источник силы для Лизы. И созданный для неё мужем оберег — Савелий.

Лиза рисует, увлекается психологией, тета-хилингом, вышиванием, бисероплетением, вязанием. Она вяжет для мамы шарф, потому что однажды в детстве потеряла мамин и долго испытывала чувство вины. Лиза сейчас разбирается со всеми своими старыми «тараканами», считает это правильным. Рядом стопка важных для Лизы книг: конституция, домоводство, книга Валяевой о женской энергии, рецепты рыбных блюд. И здесь же написанные ею самой заветы детям — чтобы они знали, как жить, если вдруг мамы не будет рядом.

«Я оставляю заветы на случай, если со мной что-то случится. Тут самые важные вещи, про которые я уверена, что точно так надо. Всё то, во что я верю. Там мои личные убеждения, в которых я убедилась на личном опыте. Не где-то прочитала, а много раз на себе испытала. Это то, что помогает мне жить».

Семья Голубевых далека от религии, вообще любой. Единственное, во что они верят, — в силу природы.

«Мы просто очень любим природу, мы ценим природу, которую мы видим, руками можем пощупать. Мы сами — природа. Вот это для нас свято, лес для нас храм. Я работала в церкви, была верующей и видела очень много неприятных вещей. У меня много друзей воцерковлённых, я могу с ними прекрасно общаться, но мы далеки от религии. Вот близкий мне человек, соседка, воцерковлённая, я её очень уважаю, но мы даже с ней эти темы мало обсуждаем. Она говорит: “Лиза, когда детей покрестишь?” Я отвечаю: “Вырастут — сами решат”».

Лиза сейчас — слушательница. Это, можно сказать, такое призвание. Женщины зовут её в гости, чтобы поговорить, доверить свои переживания и тайны. Лиза слушает, берёт из разговоров мудрость, оставляет после себя спокойствие. После беседы Лизу благодарят продуктами и чем-то нужным в хозяйстве. Ещё Лиза — травница, в её ароматной аптечке натуральные лекарства от всевозможных недугов.

«Вот есть пижма, это противопаразитарка. Цветочек как одна таблеточка. Если кожа начала шелушиться, её надо разжевать, она горькая, и лучше становится. Есть крапива. Травницы современные называют крапиву молоком матушки Земли. Завариваешь просто, и для женщины это очень полезно: в ней фитоэстрогены, нормализует многие женские дела», — говорит Лиза.

На участке у Лизы тоже всё так, как она мечтала, — в гармонии с природой. Почву они здесь не перекапывают, не тревожат, а помогают ей создать идеальные условия для роста растений.

«Ты не ломаешь, не перекапываешь вот это, не убиваешь кучу живых существ, а наоборот, создаёшь место для питания. И какие-то только элементы делаешь и выращиваешь. Вкус вообще очень сильно отличается, особенно у помидоров, вот прямо небо и земля — в обычной грядке и вот в такой, природной... Это большой слой сена, а под ним всегда влажно, много дождевых червей, поливать столько не надо, как когда земля открытая… Земля всегда рыхлая, её не надо перекапывать. Она всё сама, она плодородная: ямку раскопаешь, воткнёшь, и оно само растёт. А ещё я каждый год разбрасываю по участку множество семян любимых лесных трав, так постепенно формируется так называемое “пермакультурное сообщество” полезных сорняков», — рассказывает Лиза.

Лиза уже знает, как этот участок будет выглядеть через несколько лет. Хочет создать место силы, где расставит кинескопы от старых телевизоров, чтобы в них отражался огонь от костра. Вокруг вырастет маленький лес из уже высаженных кедров, сосен, клёнов, дубов, каштанов и яблонь. Она верит, что там постепенно начнут расти и грибы. А неподалёку один из сараев Лизы, заядлого толкиниста, постепенно превратится в домик полурослика, точь-в-точь как в деревне хоббитов. С настоящим погребом, с вырезанными столами и полочками.

Папа Миша

Мише 40 лет. Окладистая борода, широкие плечи, добрый взгляд и минимум слов.

Миша был слесарем на предприятиях Тагила, делал жалюзи в Петербурге, демонтировал здания в Кирове, чинил компьютеры, помогал предпринимателям. Однажды на YouTube увидел ролик о создании украшений в технике wire wrap (плетение из проволоки, кольчужное плетение). И с этого момента его руки постоянно что-то плели из проволоки — из меди, серебра, нейзильбера, мельхиора, латуни. Отталкиваясь от натурального камня и вокруг него создавая целый мир.

Сложно поверить, но у Миши зрение минус 13. И термин «интуитивные украшения» в его случае имеет буквальное значение.

Когда Миша создал первые украшения, всей семье стало понятно: то, что он делает своими руками, иначе как волшебством не назовёшь. Молва о его украшениях начала распространяться, и пошли первые заказы. Камней в их доме становилось всё больше, Миша скручивал проволоку в изящные узоры всё усерднее. Спустя какое-то время география поклонников Мишиных украшений вышла за пределы России: появились постоянные заказчицы из США, Бельгии, Люксембурга и Израиля. Но один из самых необычных и крупных заказов — от бизнесмена из Нижнего Тагила. Панно «Отец и сын». Размером 34 х 34 см. 70 часов работы.

Кулоны, браслеты, кольца, серьги — Миша может сплести украшение за час, может потратить несколько дней, а может, камень так и не перевоплотится окончательно и останется ждать в коробочке с незавершёнкой.

«Чаще всего идея рождается при первом контакте с камнем. Это при чистом творчестве, когда не на заказ. А бывает, что надо долго возиться с эскизом, чтобы определиться, что делать с конкретным камнем», — рассказывает Миша.

Два года назад Миша стал членом Союза художников декоративно-прикладного искусства России. Мастер-самоучка в своём уголке пропадает часами. Лиза помогает мужу с выбором камней, вкладывая свои знания об их свойствах и возможностях.

Пригодился опыт работы Лизы в рекламе: она занимается созданием бренда, сама сделала логотип и придумала название — Misha Golubev Jewelry. Продажами Миша занимается сам: ведёт странички в социальных сетях, общается с заказчицами. Теперь дело жизни Миши — создавать красоту и радовать ею людей. И дарить уникальные украшения своей уникальной женщине.

Дети

Детей в семье Голубевых много. Трое общих. И ещё одна — от первого брака Лизы, Софья. Утончённая и очень чеховская натура 18 лет. У Сони две полноценные семьи. Семья мамы и семья папы. Поэтому счастлива она вдвойне, говорит Лиза. Взрослые мудро решили увеличить счастье в два раза, а не отбирать единственное.

10-летний Ваня на семейном образовании и бессовестно счастлив. Самый яркий, неуёмный и творческий парень в семье. Его наряд «вырви глаз» — собственный выбор. Изобретает головоломки, сочиняет стихи о мире и очень любит рисовать в CorelDRAW. Создаёт для младших детский журнал. Защитил бизнес-проект по нему на онлайн-курсах по предпринимательству для детей. А мама-папа смотрят на это всё и уверены, что учиться он «точно поедет в город, куда-то далеко и где престижно».

Любые порывы детей здесь поощряются, но действует золотое правило: сначала сделай что-то полезное. Тот же Ваня чётко знает, что если хочет порисовать в Corel, то ему нужно встать в 5 утра (для деревни это нормально), чтобы помочь маме на участке или в другом деле.

«Мне не видится Ваня на одном месте. Скорее, у него будет какой-то автодом и домик где-то на море. А ещё очень красивая и своенравная жена», — представляет будущее сына мама Лиза.

Катя — мудрая женщина. Так 7-летнюю дочку называет сама Лиза, поясняя, что та невероятным образом выдаёт очень глубокие и правильные мысли. Катя уже сейчас знает, что хочет остаться в Мурзинке. Иметь много своих и много приёмных детей, больше 10 точно, много животных и большого бородатого мужа. И хочет получить профессию кондитера.

И трёхлетний Илья. Ангел с виду, добряк в душе. Очень любвеобильный парень. «У него просто будет всё хорошо», — говорит о его будущем Лиза.

Лиза и Миша мечтают отремонтировать и обустроить старый дом, построить баню, купить машину. Но из деревни перебираться они категорически не намерены, это их место силы. Их и детей.