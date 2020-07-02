Правозащитники сообщили о планах оспорить 58 млн голосов, поданных на досрочном голосовании по поправкам

Голоса 58 млн россиян, которые участвовали в голосовании по конституционным поправкам, могут признать недействительными, сообщил в эфире «Эха Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Он указал на юридическую уязвимость досрочного голосования, которое проходило с 25 по 30 июня и, как обращает внимание эксперт, не было предусмотрено федеральным законом о конституционной реформе.

«Закон о поправках не предусматривал голосование с 25 по 30 июня. В этом законе не предусмотрено досрочного голосования, провести его — самовольное решение ЦИК. В результате можно обращаться в судебные инстанции за признанием недействительными 58 млн голосов, которые были поданы именно в эти дни», — пояснил Мельконьянц.

Сопредседатель «Голоса» подчеркнул, что при организации голосования по поправкам ставка была сделана именно на досрочное голосование, которое отличилось «особенно агрессивным» принуждением — с ним, по мнению Григория Мельконьянца, столкнулись порядка 30 млн избирателей, то есть около половины всех, кто участвовал в голосовании с 25 по 30 июня. Организаторы этого принуждения воспользовались уязвимым положением людей в непростой экономической ситуации, уверен эксперт.

«Важно пронаблюдать за этапом обжалования этих голосований. Правовые перспективы в России не очень понятны, но есть международные инстанции», — отметил Мельконьянц.

Он также выразил обеспокоенность сигналами, которые могут свидетельствовать о явном желании властей распространить правила прошедшего многодневного голосования на обычные выборы разных уровней — таким образом власти будут стремиться компенсировать снижение своих рейтингов.

Голосование по внесению поправок к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. В основной закон страны было предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. Как следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов, за внесение изменений в основной закон проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на общероссийском голосовании составила 65%.