Правительство засекретило финансовую отчётность «Роснефтегаза»

Компании «Роснефтегаз», через которую государство управляет половиной «Роснефти», разрешено не публиковать собственную финансовую отчётность. Такое решение российским правительством было принято в декабре 2016 года, сообщает «Дождь» со ссылкой на собственные источники.

По оценкам экспертов, привлечённых телеканалом, на счетах «Роснефтегаза» может находиться больше 600 миллиардов рублей.

В 2016 году «Роснефтегаз» изменил организационно-правовую форму, перейдя из открытого акционерного общества (ОАО) в ранг акционерного общества (АО). Таким образом госкомпания получила право не публиковать свою отчётность с согласия акционера.

Данные о финансовом состоянии компании до 2014 года опубликованы на сайте «Роснефти». Документации за 2015 год уже нет.

На ежегодной пресс-конференции в декабре 2016 года президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос, почему дивиденды оседают на счетах «Роснефтегаза» и не следует ли их изъять в бюджет.

«Да, есть такой резерв, как деньги “Роснефтегаза”. Но они абсолютно прозрачны, там нет ничего непрозрачного. Они все находятся под контролем правительства. И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание», – ответил Путин.

«Роснефтегазу» принадлежат 50,1 процента акций «Роснефти» и около 11 процентов акций «Газпрома». Полученные «Роснефтегазом» дивиденды лишь частично перечисляются в российский бюджет. Совет директоров компании возглавляет руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Агентство новостей «Между строк»