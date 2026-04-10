В Нижнем Тагиле вынесли приговор сотруднику исправительной колонии за доставку заключённым флешек и парфюма

Сегодня, 10 апреля, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника исправительной колонии № 12 Андрея Х., обвиняемого в доставке запрещённых предметов осуждённым.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Х., занимая должность главного технолога технической группы центра трудовой адаптации в исправительной колонии с января 2022 года по январь 2023 года, проносил на охраняемую территорию колонии предметы, запрещённые к хранению и использованию. По предварительной договорённости с заключёнными он доставлял флеш-накопители, беспроводную гарнитуру, карты памяти, наличные, парфюмерию и другие предметы за денежное вознаграждение, которое переводилось ему и его супруге на банковские карты. В общей сложности от осуждённых обвиняемый получил 19 тысяч рублей.

Ленинский районный суд признал Андрея Х. виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 3 ст. 47 УК РФ и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 1,5 года.

Х. был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.