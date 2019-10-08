Правительство признало риск падения спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, со ссылкой на разработанный Минэнерго проект энергостратегии России пишут «Ведомости».

По информации источников издания, проект стратегии до 2035 года был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака. В Минэнерго не ответили на вопросы относительно разработанного плана.

Как отмечает издание, крупнейшие мировые компании уже готовятся к снижению спроса на нефть и инвестируют в возобновляемые источники энергии (ВИЭ): так, норвежская компания Statoil, сменив название на Equinor, вложила в строительство солнечных ветропарков более 6,4 млрд долларов. Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco в 2017 году установила первую ветряную турбину на заводе по производству топлива, сэкономив на этом более 18 000 баррелей нефти в год.

Большинство же российских компаний пока не собираются вкладывать ресурсы в альтернативные источники энергии. В частности, в стратегии «Роснефти» до 2022 года говорится о развитии нефтегазохимии и не упоминается об альтернативных источниках энергии.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что потолок инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии в России может составить 400 млрд рублей до 2035 года, из них до 30 млрд рублей, вероятнее всего, направят на поддержку мини-ГЭС (до 25 МВт).