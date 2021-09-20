Пожилая тагильчанка влезла в долги, чтобы перевести мошенникам 4,5 миллиона рублей

62-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам за неделю почти 4,5 миллиона рублей. Это и личные сбережения, и деньги, взятые в долг у знакомых, и банковские кредиты.

Всё началось с телефонного звонка, почти неделю женщина общалась со злоумышленником, который представился сотрудником полиции. Уже по привычной мошеннической схеме неизвестный убедил пенсионерку, что на неё пытаются оформить кредиты в банках Москвы. А затем она разговаривала якобы со специалистом Центрального банка.

«Пожилая женщина настолько доверилась мнимому сотруднику банка, что, следуя инструкции, зашла в мобильное приложение и безоговорочно сделала всё, что та говорила. В результате чего с её счёта были списаны более 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Женщину не насторожило и последующее общение в мессенджере. Когда она находилась в Екатеринбурге, ей сообщили, что на её имя оформлен кредит. После чего она сразу же обратилась в ближайший офис банка, где ей одобрили кредит в размере 1 млн 250 тысяч. Все деньги тагильчанка перевела на указанный счёт. При этом мошенники просили снимать деньги в офисах по разным адресам.

В последующие дни в Нижнем Тагиле пенсионерка оформила ещё два кредита и никому об этом не рассказывала. В двух разных банках она взяла по миллиону, а также получила кредитную карту на 500 тысяч в третьем банке. Женщина занимала деньги и у знакомых, это ещё около миллиона рублей. Когда близкие стали спрашивать, всё ли в порядке, тагильчанка никому не призналась, потому что, по её словам, была полностью уверена в своих действиях.

В полиции напоминают, что ни сотрудники банка, ни тем более сотрудники правоохранительных органов (мошенники могут представиться кем угодно: сотрудниками следственного департамента, подразделений экономической безопасности, назвать другие звучные должности) никогда не сообщают держателям банковских карт информацию о состоянии счёта.