Пострадавшим пайщикам потребительского кооператива «Первый» начали возвращать деньги

Пострадавшим пайщикам кредитного потребительского кооператива «Первый» начали возвращать деньги. Об этом заявил на сайте «Федресурс» конкурсный управляющий КПК Степан Хистный. В сообщении указано, что деньги будут выплачиваться «в размере 6% от первой очереди реестра».

«Выплаты получат все пайщики, чьи требования включены в первую очередь реестра требований кредиторов. Выплаты производятся поочерёдно в соответствии с порядковыми номерами кредиторов по реестру. Из-за большого количества кредиторов выплаты будут происходить в течение мая и в июне 2020 года», — цитирует Е1.ru текст сообщения.

Как рассказал изданию партнёр международного центра защиты прав Globallaw Андрей Саунин, в соответствии со ст. 189.5 закона о банкротстве в первую очередь реестра требований кредиторов кооператива-банкрота включаются требования членов кредитного кооператива (пайщиков), но только в сумме, не превышающей 700 тысяч рублей. Обычно денег в процедуре банкротства на все очереди не хватает, тем более что во вторую очередь включается задолженность банкрота по налогам, а КПК «Первый» ранее привлекался судом к налоговой ответственности на сумму более 55 миллионов рублей. Он добавил, что проценты, которые кредитный кооператив не выплатил пайщикам по их паям, также включаются в третью очередь реестра требований кредиторов.

Напомним, в начале апреля 2020 года полиция Нижнего Тагила просила откликнуться пайщиков, пострадавших от деятельности потребительского кооператива «Первый», действовавшего на территории Нижнего Тагила с 2017 года по июнь 2019 года. Его офисы располагались в трёх местах: на проспекте Ленина, 52, на проспекте Вагоностроителей, 26 и на Октябрьском проспекте, 12.

КПК «Первый» зарегистрирован в 2009 году в городе Лесном Свердловской области. Вместе с кооперативами «Первый Уральский» и «Первый Северный» он работал на территории Уральского федерального округа, а также в Пермском и Краснодарском краях. Пайщиками кооперативов являлись более 30 тысяч уральцев, которые вложили около 1 миллиарда рублей.