Полиция Нижнего Тагила ищет пострадавших пайщиков потребительского кооператива «Первый»

Полиция Нижнего Тагила просит откликнуться пайщиков, пострадавших от деятельности потребительского кооператива «Первый», действовавшего на территории Нижнего Тагила с 2017 года по июнь 2019 года. Его офисы располагались в трёх местах: на проспекте Ленина, 52, на проспекте Вагоностроителей, 26 и на Октябрьском проспекте, 12.

«Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела органы внутренних дел просят всех, кто мог пострадать от противоправных действий потребительского кооператива, обратиться в МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону: 8 (3435) 97-61-42», — добавили в ведомстве.

В отношении организаторов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Как рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», пока с заявлениями обратились 47 потерпевших.