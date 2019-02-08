Полпред Цуканов против мэра Пинаева. Авторская колонка Егора Бычкова о публичной порке на совещании в Нижнем Тагиле

Авторская колонка директора АН «Между строк» Егора Бычкова о том, что мэр Нижнего Тагила стал жертвой мусорной реформы.

Владислав Пинаев, благодаря широко растиражированному диалогу с полпредом о мусорной реформе, стал главным антигероем вчерашнего дня. Стал незаслуженно, и я объясню, почему это так. Этой аллегорией я хочу передать всю нелепость наезда полпреда на Пинаева в присутствии десятков журналистов. Перефразирую настоящий вчерашний диалог без потери смысла.

В одной стране правительство постановило с 1 января отрубать жителям по несколько пальцев. Люди, конечно, возмущены. Выходят на пикеты с плакатами: «Почему в Кургане отрубают по одному пальцу, в Челябинске и Казани — по два, а в Тагиле — четыре?!»

Приезжает представитель главного правителя и предъявляет претензии местному мэру.

Для начала Цуканов задал Пинаеву простой вопрос: «Почему в городе отрубают так много пальцев?»

На что мэр ответил: «Они [нормативы] установлены Региональной пальцеотрубательной комиссией (РПК). Создана рабочая группа, в неё входят жители, РПК, проводим встречи, разъясняем преимущества реформы и формирование норматива по количеству отрезанных пальцев», — пытался объяснить мэр.

«Преимущество — это то, что норматив самый высокий?» — пытал его Цуканов.

«Такой [норматив] РПК сделал», — упорствовал Пинаев.

«Я как простой житель спрашиваю: найдите три-четыре слова, объясните, почему в Челябинске столько пальцев отрубают, а в Тагиле столько? И у вас должен быть ответ. Норматив должен быть раскрыт, тогда и вопросов у населения будет меньше», — настаивал Цуканов.

«Там целый ряд составляющих, в двух словах не объяснишь», — сдался мэр.

Закон о регоператорах был принят Государственной думой и подписан президентом в конце 2017 года. На местном уровне внедрением реформы занималось областное правительство и Региональная энергетическая комиссия (РЭК). Глава Нижнего Тагила Пинаев, как и любой другой мэр, не имел отношения к принятию закона, выбору мусорного оператора и назначению тарифа. Он не депутат Госдумы, не министр ЖКХ и не председатель РЭК. Он лишь вынужден исполнять спущенный сверху закон.

Более того, Пинаев — один из немногих глав муниципалитетов, кто публично критиковал тарифы «Рифея», называя их «неоправданно высокими», и писал по этому поводу письма всем, кому только можно, чтобы изменить ситуацию.

Как-то глупо, зная это, требовать от Пинаева успокаивать людей и объяснять им, что чёрное — это белое. Как и жители города, мэр не согласен с тарифом.

Госдума, правительство, президент принимают грабительский закон, а потом представитель президента обрушивается с критикой на ничего не решающего мэра города, который, видите ли, не может «в три-четыре предложения» объяснить людям, почему их грабят. И я скажу честно: претензии полпреда выглядят как желание быть добреньким за чужой счёт. Приехал барин, весь такой за народ, требует ответов с местного руководителя, делая его в глазах общественности виноватым.

Да и всем ли можно объяснить справедливость тарифов? Мне нельзя. Я не пойму. Мне министр ЖКХ Смирнов лично объяснял — я не понял. Мне плевать, из чего складывается тариф, я не согласен принципиально.

Повторюсь: у нас миллионы людей живут за чертой бедности, налоги растут, повышение цен в несколько раз за какую-либо услугу не может не восприниматься в штыки. Два месяца назад я платил одну цену, сейчас я плачу намного больше за то же самое — ничего качественно не изменилось для меня.

Я плачу налоги. Почему мусорные заводы будут строиться не за счёт денег, уплаченных мною в бюджет, а за счёт дополнительного оброка? Восстановление Пальмиры — за счёт налогов. А на борьбу с мусором — отдельная квитанция. С чего вдруг?

«Инвестиционная составляющая»? А пенсионеры хотят (и главное, могут ли) быть инвесторами строительства заводов? А почему «Рифей» до сих пор не взял кредит и не построил завод, как это принято в цивилизованном обществе, а заставил скидываться на завод всех нас? Это благотворительное пожертвование на строительство? Но мне есть кому помочь, помимо «Рифея».

Мало того что Пинаев должен оправдываться перед жителями за сомнительные законы, к принятию которых он не имеет отношения, так его за это ещё и отчитывают публично. Я думаю, нелепость претензий понимали многие присутствующие. Но стиль проведения совещаний Цуканова таков, что там всегда должна быть жертва. И этой жертвой был выбран мэр Нижнего Тагила. Лицемерный спектакль на камеры вместо справедливости. Поэтому во вчерашнем совещании у меня другой антигерой, и это не Пинаев.

А некоторые жители Тагила считают, видимо, что тарифы им поднял лично Пинаев и нужно пикетировать мэрию. Ребята, пикетируйте «Рифей», РЭК или Министерство ЖКХ. Они могут что-то изменить, а не мэр Тагила. Вы пикетируете того, кто с вами согласен! Почитайте новости. Вы выбрали не того адресата, поэтому я не разделяю ваш протест.

Или вы хотите, чтобы Пинаев полез на баррикады и начал войну с правительством и «Рифеем»? Нужно понимать, что мэр не может идти на открытый конфликт с правительством. Вертикаль власти в России такова, что это для Пинаева и жителей Тагила закончится куда большими проблемами, чем рост тарифа за вывоз мусора. Пинаев это понимает и вынужден действовать по принципу «не навреди». И я не могу его за это осуждать.