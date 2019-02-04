Общество

«Пускай посмотрят, что мы о них думаем». Житель Нижнего Тагила вышел на одиночный пикет к зданию мэрии из-за высоких «мусорных» тарифов

04.02.2019 18:15
«Пускай посмотрят, что мы о них думаем». Житель Нижнего Тагила вышел на одиночный пикет к зданию мэрии из-за высоких «мусорных» тарифов

Активист общественного движения «Тагил за перемены» Антон Журавлёв вышел на одиночный пикет к зданию тагильской мэрии из-за высоких тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Накануне, 3 февраля, у памятника металлургам на Лисьей горе состоялся митинг против мусорной реформы, организованный общественным движением «Тагил за перемены» и местным отделением КПРФ. На протестную акцию вышли около сотни тагильчан. Никто из местных чиновников и депутатов не пришёл на митинг, чтобы пообщаться с простыми жителями и объяснить им свою позицию по обсуждаемой теме. Поэтому сегодня перед окончанием рабочего дня активисты сами пришли к зданию мэрии.

«Хотим устраивать ежедневно такие пикеты у администрации. Пускай знают, что жители Нижнего Тагила против такого мусорного беспредела. Правда, холодно, будем недолго стоять. Сейчас как раз сотрудники администрации должны выходить, пусть посмотрят, что мы о них думаем. Хватит называть их властью, они — слуги народа, мы платим им зарплату, они должны выполнять свои обязанности. Мусорный тариф грабёж тагильчан. Особенно это должно побеспокоить многодетные семьи, с них будет больше всего взиматься этот грёбаный налог на мусор. Мы вчера Пинаева приглашали, депутатов, но они не пришли», рассказали АН «Между строк» активисты движения «Тагил за перемены».

Общественники также призвали других тагильчан ежедневно выходить с плакатами и выступать против мусорной реформы вплоть до следующего митинга, его планируется провести в городе 23 февраля.

Напомним, с 1 января этого года всеми организациями, которые работают с ТКО, в регионе управляют три регоператора. В так называемой Северной зоне, в которую входят 23 муниципальных образования с центром в Нижнем Тагиле, вывоз ТКО отдали филиалу тюменской компании «Рифей», в восточной зоне с центром в Екатеринбурге — ЕМУП «Спецавтобаза», в западной зоне с центром в Первоуральске — «ТБО "Экосервис"». Разброс цен для жителей области за вывоз мусора составляет от 117 до 182 рублей в месяц с человека в зависимости от места проживания и типа жилья. В Тагиле жители многоквартирных и частных домов теперь будут платить за обращение с ТКО как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно.

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