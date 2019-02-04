«Пускай посмотрят, что мы о них думаем». Житель Нижнего Тагила вышел на одиночный пикет к зданию мэрии из-за высоких «мусорных» тарифов

Активист общественного движения «Тагил за перемены» Антон Журавлёв вышел на одиночный пикет к зданию тагильской мэрии из-за высоких тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Накануне, 3 февраля, у памятника металлургам на Лисьей горе состоялся митинг против мусорной реформы, организованный общественным движением «Тагил за перемены» и местным отделением КПРФ. На протестную акцию вышли около сотни тагильчан. Никто из местных чиновников и депутатов не пришёл на митинг, чтобы пообщаться с простыми жителями и объяснить им свою позицию по обсуждаемой теме. Поэтому сегодня перед окончанием рабочего дня активисты сами пришли к зданию мэрии.

«Хотим устраивать ежедневно такие пикеты у администрации. Пускай знают, что жители Нижнего Тагила против такого мусорного беспредела. Правда, холодно, будем недолго стоять. Сейчас как раз сотрудники администрации должны выходить, пусть посмотрят, что мы о них думаем. Хватит называть их властью, они — слуги народа, мы платим им зарплату, они должны выполнять свои обязанности. Мусорный тариф — грабёж тагильчан. Особенно это должно побеспокоить многодетные семьи, с них будет больше всего взиматься этот грёбаный налог на мусор. Мы вчера Пинаева приглашали, депутатов, но они не пришли», — рассказали АН «Между строк» активисты движения «Тагил за перемены».

Общественники также призвали других тагильчан ежедневно выходить с плакатами и выступать против мусорной реформы вплоть до следующего митинга, его планируется провести в городе 23 февраля.

Напомним, с 1 января этого года всеми организациями, которые работают с ТКО, в регионе управляют три регоператора. В так называемой Северной зоне, в которую входят 23 муниципальных образования с центром в Нижнем Тагиле, вывоз ТКО отдали филиалу тюменской компании «Рифей», в восточной зоне с центром в Екатеринбурге — ЕМУП «Спецавтобаза», в западной зоне с центром в Первоуральске — «ТБО "Экосервис"». Разброс цен для жителей области за вывоз мусора составляет от 117 до 182 рублей в месяц с человека в зависимости от места проживания и типа жилья. В Тагиле жители многоквартирных и частных домов теперь будут платить за обращение с ТКО как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно.