На митинг против мусорной реформы в Нижнем Тагиле вышли около 100 человек. Фоторепортаж

Сегодня, 3 февраля, у памятника металлургам на Лисьей горе состоялся митинг против мусорной реформы, организованный общественным движением «Тагил за перемены» и местным отделением КПРФ. Несмотря на морозную погоду, поддержать всероссийскую акцию протеста вышли около сотни тагильчан. Выступающие требовали «заморозить» мусорную реформу в Нижнем Тагиле и пересмотреть тарифы на вывоз ТКО. В Екатеринбурге аналогичная акция собрала 168 человек, передаёт 66.ru.

Напомним, 31 января на очередном собрании рабочей группы при мэрии Нижнего Тагила по вопросам ценообразования тарифов по вывозу ТКО было принято решение отправить письмо на имя губернатора Свердловской области и министра ЖКХ с просьбой приостановить действие мусорной реформы на территории Нижнего Тагила. Также участники рабочей группы потребовали пересчёта нормативов накопления твёрдых бытовых отходов.