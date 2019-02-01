В РЭК и МинЖКХ Свердловской области рассказали, как можно снизить плату за вывоз мусора

31 января представители свердловской РЭК и МинЖКХ встретились с рабочей группой при мэрии Нижнего Тагила по вопросам ценообразования тарифов по вывозу ТКО. По словам зампредседателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Александра Соболева, норматив для Нижнего Тагила может быть пересмотрен, если администрация города предоставит в РЭК актуальные данные по количеству выброшенного мусора на территории муниципалитета в течение года. В настоящее время расчёт ведётся исходя из данных, собранных в 2016–2017 годах управлением городским хозяйством мэрии. В перерасчёте на одного человека сейчас он составляет 0,169 м3/месяц для многоквартирных домов и 0,190 м3/месяц для частного сектора.

«Мы года два-три назад посезонно делали замеры по той схеме, которая была нам предоставлена. В ней были не только многоквартирные дома и жилой фонд, но и предприятия малого и среднего бизнеса, шиномонтажные, заправки, парикмахерские. Просто брался контейнер и взвешивался», — пояснил присутствующим замначальника управления горхозяйства Игорь Комаров.

Модератор собрания руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда поручил представителю управления ЖКХ в ближайшее время предоставить рабочей комиссии акты по прошлым замерам для отработки дальнейшего механизма действий. Также администрация города совместно с депутатами НТГД и свердловского Заксобрания подготовит обращение в адрес губернатора области и министру энергетики и ЖКХ с просьбой приостановить «мусорную реформу».

В свою очередь депутат ЗакСО Нижнего Тагила Владимир Радаев намерен поднять вопрос перед властями региона о том, почему в мусорный тариф для граждан заложили деньги на строительство мусоросортировочного завода для частной компании «Рифей».

В беседе с журналистом АН «Между строк» руководитель тагильского филиала «Рифея» Фёдор Потапов отметил, что с каждым заседанием рабочей группы вопросов у её участников не уменьшается.

«На рабочих группах мы даём разъяснения по своей деятельности. У нас рабочий диалог. Вопросы, которые возникают, они разбираются, стараемся людям объяснить. Правда, с каждым заседанием появляются новые вопросы, администрация их фиксирует и отправляет нам запросы», — говорит Потапов.

Две недели назад депутат Госдумы Алексей Балыбердин попросил Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить законность включения инвестиционной составляющей в тариф на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле. В конце прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об освобождении региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами от НДС, что в свою очередь должно снизить конечную сумму в платёжках для физических и юридических лиц.