Депутат Госдумы Алексей Балыбердин попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить законность включения инвестиционной составляющей в тариф на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин попросил Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить законность включения инвестиционной составляющей в тариф на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле. Об обращении в ведомства парламентарий написал на своих страницах в соцсетях. Он также попросил Генпрокуратуру и ФАС выяснить, насколько обоснован размер инвестиционной составляющей. Ранее Балыбердин получил ответ от РЭК Свердловской области, он направлял туда запрос для выяснения структуры тарифа и его обоснованности.

«Наконец пришёл официальный ответ на мой запрос, отправленный 6 декабря 2018 года. В ответе подробно расписана структура тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Безусловно, в первую очередь меня интересовал тариф компании “Рифей”. Проанализировав полученную информацию, направляю депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и ФАС для проведения проверки законности включения инвестиционной составляющей в тариф и обоснованности размера данной составляющей. Также направляю запрос в компанию “Рифей” о разъяснении, где, когда и как планируется реализовать средства из этой инвестиционной составляющей», — написал Алексей Балыбердин на своей странице в Facebook.

С 1 января 2019 года в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с ТКО. Теперь всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле управляет филиал тюменской компании «Рифей». Всем жителям Нижнего Тагила с этого года придётся платить за новую коммунальную услугу. Тагильчане, проживающие в квартирах, будут платить от 1715 рублей в год, в частных домах — от 1928 рублей. «Рифей» защитил в Региональной энергетической комиссии тариф 704,89 рубля за кубометр ТКО. В перерасчёте на одного человека (0,169 м3/месяц для МКД и 0,190 м3/месяц для ИЖС) каждый житель города теперь будет платить за вывоз мусора как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно. Многие тагильчане считают тариф на вывоз ТКО необоснованным и требуют его пересмотреть. Кроме того, с начала года жители многоквартирных и частных домов жалуются в администрацию Нижнего Тагила на деятельность «Рифея» и управляющих компаний при помощи сервиса «Городской контроль». 520 жалоб от горожан поступило за новогодние каникулы на телефон горячей линии регионального оператора. Об этом представителям прессы ранее сообщил сам руководитель свердловского филиала компании Фёдор Потапов.