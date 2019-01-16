В новогодние каникулы жители Нижнего Тагила завалили жалобами горячую линию «Рифея»

520 жалоб от жителей Нижнего Тагила поступило за новогодние каникулы на телефон горячей линии регионального оператора по вывозу мусора «Рифей». Об этом сегодня представителям прессы сообщил руководитель свердловского филиала компании Фёдор Потапов.

«Есть проблемные места во всех районах города, — отметил Потапов. — У нас нет разделения по районам, общий анализ мы не делали. Думаю, что распределение заявок примерно равное. На невывоз мусора было не так много жалоб, в основном они касались неприбранных контейнерных площадок. При этом обязанность осуществлять уборку на контейнерных площадках, как и полное их содержание, законом возложена именно на обслуживающие жилфонд компании. Праздники все отработали в штатном режиме: и возчик (в Нижнем Тагиле это компании "ТагилСпецТранс", "Элис" и "Эко-сервис". — Прим. ред.), и администрация дежурила, и главы районов объезжали территории, поэтому начало реформы было под пристальным вниманием. Всего за праздники из Нижнего Тагила было вывезено свыше 11 тысяч кубометров твёрдых коммунальных отходов».

И. о. замглавы города по городскому хозяйству Владимир Юрченко заверил, что все вопросы, связанные с «мусорной реформой», находятся на постоянном контроле мэрии.

«Мы, не дожидаясь начала реформы, проводили совещания, встречались с представителями "Рифея". Понятно, что работа в этом направлении только начинается, создана рабочая группа в администрации города по решению всех проблем, которые будут выявлены в ходе реализации этой программы. Я думаю, что январь — это контрольный месяц, все замечания будут решаться в рабочем порядке».

Также Фёдор Потапов отметил, что в Горноуральском городском округе пока действуют старые графики вывоза мусора.

«На сегодняшний день на тех территориях, где до нового года уже производился вывоз мусора, графики остались прежними. Соответственно, возчик и мы за то, чтобы эти графики пока не менять. С февраля-марта будем согласовывать новые графики, если это потребуется. На тех территориях, где услуга пока не предоставляется, графиков пока нет и квитанции об оплате жители этих территорий не получат до начала работы. Об этом заранее будут извещены главы поселковых администраций и жители», — заверил Потапов.



Офис филиала ООО «Рифей» в Нижнем Тагиле, улица Красная, 20



Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с ТКО. Теперь всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле управляет филиал тюменской компании «Рифей». Всем жителям Нижнего Тагила с этого года придётся платить за новую коммунальную услугу. До 1 января услуга по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов относилась к жилищным и входила в графу «Содержание жилья». Стоимость платежа рассчитывалась исходя из площади квартиры. Сейчас ставка платы за вывоз и утилизацию мусора (от двух до трёх рублей) ушла из платы за содержание и ремонт жилья, но появилась новая коммунальная услуга — обращение с ТКО. За неё тагильчане, проживающие в квартирах, будут платить от 1715 рублей в год, в частных домах — от 1928 рублей. «Рифей» защитил в Региональной энергетической комиссии тариф 704,89 рубля за кубометр ТКО. В перерасчёте на одного человека (0,169 м3/месяц для МКД и 0,190 м3/месяц для ИЖС) каждый житель города теперь будет платить за вывоз мусора как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно.