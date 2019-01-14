В Нижнем Тагиле создадут специальную рабочую группу для решения проблем с вывозом мусора

В Нижнем Тагиле создадут специальную рабочую группу, которая займётся решением вопросов и проблем, связанных с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) регоператором «Рифей» в городе. В группу войдут представители ТОСов, местной думы и мэрии, сотрудники «Рифея» и общественники. Первое заседание группы пройдет уже на этой неделе, итоги её работы планируется подвести в начале февраля.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание с участием руководителей ТОСов и главой филиала ООО «Компания “Рифей”» в Свердловской области Фёдором Потаповым. По информации пресс-службы мэрии, вопросы к региональному оператору по обращению с ТКО в Северной зоне Свердловской области возникли у жителей Рудника, Валёгина бора, Новой Кушвы, старой Гальянки, Чащино и Пырловки. Большинство из них касались высокого тарифа на вывоз ТКО. Напомним, многие жители многоквартирных и частных домов жалуются в администрацию Нижнего Тагила на деятельность «Рифея» и управляющих компаний также при помощи сервиса «Городской контроль».

«С 29 декабря не вывозился мусор из подъезда. На площадке между седьмым и восьмым этажом стоят пакеты с мусором уже две недели. В управляющей компании 10 января заверили в немедленном вывозе мусора, чего не произошло по сей день», — пишут жители дома № 31 по ул. Алтайской.

«Мусор не вывезен до сих пор», — жалуются жители дома № 37 по ул. Алтайской.

«Как организован вывоз мусора в частном секторе? Контейнеров никогда не было, машина с 1 января не проезжала. Учитывая большую сумму к оплате, чем в квартире, машина должна забирать мусор у каждого дома в частном секторе. Требуем принять срочные меры и проконтролировать», — писали жители частного сектора 11 января.

В социальных сетях жители Нижнего Тагила призывают друг друга выбрасывать мусор в урну возле администрации города или представительства «Рифея».

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с ТКО. Теперь всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле управляет филиал тюменской компании «Рифей». Всем жителям Нижнего Тагила с этого года придётся платить за новую коммунальную услугу. До 1 января услуга по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов относилась к жилищным и входила в графу «Содержание жилья». Стоимость платежа рассчитывалась исходя из площади квартиры. Сейчас ставка платы за вывоз и утилизацию мусора (от двух до трёх рублей) ушла из платы за содержание и ремонт жилья, но появилась новая коммунальная услуга — обращение с ТКО. За неё тагильчане, проживающие в квартирах, будут платить от 1715 рублей в год, в частных домах — от 1928 рублей. «Рифей» защитил в Региональной энергетической комиссии тариф 704,89 рубля за кубометр ТКО. В перерасчёте на одного человека (0,169 м3/месяц для МКД и 0,190 м3/месяц для ИЖС) каждый житель города теперь будет платить за вывоз мусора как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно.