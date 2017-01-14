Полиция отказалась завести на Павленского уголовное дело о побоях

Московская полиция отказалась возбудить уголовное дело против художника Петра Павленского, пишет «Медуза» со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе. Павленского подозревали в избиении актёра «Театра.doc» Василия Березина. Сам художник ранее заявлял, что у него с Березиным была просто драка.

«Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и, насколько мне известно, оно не отменялось», – заявила Динзе, добавив, что проверка по заявлению о совершении Павленским насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы Слониной продолжается.

О том, что в отношении Павленского и его гражданской жены Оксаны Шалыгиной проводится проверка сразу по двум статьям УК, 16 января сообщил «Новой газете» сценарист и продюсер Всеволод Лисовский. Он утверждал, что художник и его подруга пригласили актрису Слонину в гости, где попытались её изнасиловать и нанесли ей не опасные для жизни ножевые ранения. Также Лисовский обвинил Павленского в том, что он вместе с товарищами избил актёра театра, который ранее встречался со Слониной.

Сам Павленский утром 16 января сообщил украинскому телеканалу «Громадське», что вместе с Шалыгиной и двумя дочерьми уехал во Францию, где намерен попросить политическое убежище. Все обвинения в свой адрес он назвал клеветой и сообщил, что их выдвинула «женщина, притворявшаяся близкой подругой».

«Насколько мне известно, он планирует находиться во Франции, пока проводится проверка. Он опасается за членов своей семьи и возвращаться до прекращения процессуальных решений не собирается», – сказала Динзе РБК.

Напомним, Пётр Павленский стал известен своими акциями политической направленности, вызвавшими широкий общественный резонанс. Он зашивал себе рот в поддержку Pussy Riot, прибивал мошонку к брусчатке Красной площади в День полиции и отрезал кусок уха, протестуя против использования психиатрии в политических целях.

Кроме того, Павленский был обвиняемым в вандализме после поджога двери главного офиса ФСБ на Лубянке 8 ноября 2015 года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС