В школах Нижнего Тагила начали проводить досмотр личных вещей учеников 

В школах Нижнего Тагила после каникул ввели усиленный пропускной режим: на входе дежурные учителя начали проводить досмотр личных вещей учеников в целях безопасности и профилактики возможных угроз. Как рассказали родители учащихся паблику «Инцидент Нижний Тагил», параллельно детям раздали документы, в которых говорится об их ответственности и запрете приносить в школу опасные предметы, и предложили передать их родителям для подписи.

«Уважаемые родители и дети, согласно приказу Управления образования № 221 от 30 марта 2026 года и приказу и.о. директора школы МАОУ СОШ № 69 № 210 от 4 апреля 2026 года с 7 апреля 2026 года при входе в школу будет производиться досмотр личных вещей дежурными учителями в целях комплексной безопасности и профилактики угроз нападения», — уведомили родителей.

О нововведении родители узнали постфактум — после рассказов детей, вернувшихся с занятий. Это вызвало волну недовольства: многие сочли, что такие меры должны были заранее обсуждаться с семьями, а не вводиться без предупреждения. Дополнительное раздражение вызвало то, что тексты приказов родители не смогли найти в открытом доступе.

Основные претензии связаны с самим форматом проверок. Родители считают, что досмотр с возможным физическим контактом нарушает личные границы детей и может быть унизительным, особенно если речь идёт о личных вещах. Они также сомневаются в законности таких действий, полагая, что подобные полномочия есть только у правоохранительных органов, а школа может лишь попросить показать содержимое сумок добровольно.

Кроме того, часть родителей отмечает, что уже установленные меры безопасности, такие как рамки на входе, должны быть достаточными, и предлагают ограничиться более мягким форматом — визуальным осмотром вещей в случае необходимости.

Сообщается, что аналогичные меры введены в школах № 64 , № 90, № 80. В комментариях мнения родителей разделились: кто-то поддерживает нововведение, другие выступают против.

«Не пойму, в чём возмущение? Если ребёнок не принёс в школу ничего криминального, то в чём проблема показать портфель? Это безопасность ваших же детей. Сейчас столько неуравновешенных деток, что волосы дыбом! Уж лучше так, чем кто-то из них нож принесёт в школу. Прокладку увидят… Господи, что такого страшного в этом? Как будто учителя прокладок не видели, да и для этого специальные приспособления уже существуют. Купите ребёнку, и дело с концом», — пишет Евгения Тимофеева.

«Рамки надо поставить, как на вокзалах, и если звенит, тогда досмотр», — предложила Светлана Видинеева.

«Скоро, как на складах маркетплейсов, будут на входе раздевать до трусов… Циркули уже запретили? Они же острые…», — высказался пользователь под ником Летний Бомж.

«В 23-й школе тоже выдают бумагу, которую нужно подписать, о том, что нельзя приносить оружие, колющие, режущие предметы. Только это не поможет. К сожалению, люди не понимают, что злость детей порождает хамские отношения учителей и буллинг детей. Никакой досмотр, осмотр, забор, охрана, рамки не защитят их от человека в злости и отчаянии», — считает Наталия Медникова.