Скандальный художник Пётр Павленский эмигрировал из России

Скандально известный художник Пётр Павленский покинул территорию России и просит политического убежища во Франции для себя, своей соратницы Оксаны Шалыгиной и их детей. Об этом Павленский рассказал в интервью телеканалу «Громадське».

Причиной бегства акциониста стала доследственная проверка по делу о насильственных действиях сексуального характера. В интервью телеканалу «Дождь» Павленский утверждал, что заявление на него написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Художник свою вину полностью отрицает и считает происходящее «доносом».

После получения заявления от Слониной 14 декабря правоохранители несколько часов допрашивали Петра Павленского и его спутницу Оксану Шалыгину. Позже следователи отпустили их без предъявления обвинений.

На следующий день после допроса художник вместе с семьёй выехал на автомобиле в Украину, откуда улетел во Францию. По их словам, причиной их эмиграции стала угроза дочерям, которых в случае их заключения могут забрать в детский дом.

Напомним, Пётр Павленский стал известен своими акциями политической направленности, вызвавшими широкий общественный резонанс. Он зашивал себе рот в поддержку Pussy Riot, прибивал мошонку к брусчатке Красной площади в День полиции и отрезал кусок уха, протестуя против использования психиатрии в политических целях.

Кроме того, Павленский был обвиняемым в вандализме после поджога двери главного офиса ФСБ на Лубянке 8 ноября 2015 года.

Агентство новостей «Между строк»