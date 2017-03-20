Плотина Черноисточинского пруда может прорваться в любой момент

Плотина Черноисточинского водохранилища нуждается в срочном ремонте и может прорваться в любой момент. Если в этом году гидротехническое сооружение сможет выдержать напор весеннего паводка, то в следующем апрельское потепление, скорее всего, обернётся для тагильчан сильнейшим наводнением. Об этом 20 марта на заседании думской комиссии по городскому хозяйству сообщил начальник профильного управления Владимир Юрченко.

«Действительно, плотина приходит в негодность. Есть трещины в самой плотине, есть провалы у плотины сегодня. И, к сожалению, те деньги, которые нам обещали в прошлом году на её ремонт и в этом… Не выделено ни копейки, ни в одну программу мы опять почему-то не попали. Я думаю, этот год последний, не дай бог, когда Черноисточинская плотина может ещё продержаться. Я там бываю в день не по одному разу и скажу, что ситуация по самому гидротехническому сооружению очень печальная. Уже есть предписания по всем этим делам», – отметил Юрченко.

Начальник отдела гражданской защиты населения горадминистрации Андрей Жбанов также высказал сомнения по поводу работы во время паводка гидротехнических сооружений Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ.

«Есть необходимость проведения ремонта водопропускного сооружения на Верхне-Выйском гидроузле. А по Черноисточинскому пруду есть опасность провала грунта на самом водопропускном устройстве», – рассказал Жбанов.

Ранее руководитель Росгидромета Александр Фролов сообщил, что весеннее половодье в этом году станет одним из крупнейших за последние 100 лет.

«С учётом превышения снежного покрова в два раза от людей скрывать не стоит, что мы ждём высокого паводка. В зоне риска Баронская, Висимо-Уткинск, Евстюниха и другие направления, всего 68 жилых домов, 138 человек. Плюс попадает территория садоводческих товариществ, районы Монзино и посёлка Песчаный», – добавил начальник отдела гражданской защиты населения.

Напомним, в 2016 году в середине апреля в Нижний Тагил пришёл сильнейший за 30 лет паводок. Из-за увеличения сброса воды на плотине Нижнетагильского пруда на два дня была затоплена и перекрыта улица Серова. По словам Жбанова, в этом году к борьбе с паводком планируется привлечь добровольческую спасательную группу, а также тех граждан, у кого в собственности имеются лодки. В Висимо-Уткинске и Усть-Утке будут организованы пункты временного размещения для пострадавших.

Агентство новостей «Между строк»