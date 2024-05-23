«Первый раз слышу про противопожарный режим». В Нижнем Тагиле сотрудники администрации города совместно с полицией и МЧС проводят рейды в частном секторе

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС, полиции и администрации города продолжают проводить рейды по выявлению нарушений противопожарного режима, который действует на территории области с 12 апреля.

Несмотря на то, что такой режим вводится ежегодно, до сих пор жители Нижнего Тагила и пригорода продолжают пренебрегать мерами пожарной безопасности: жечь костры, мусор и складировать пиломатериалы вблизи домов. Журналист агентства новостей «Между строк» 22 мая поучаствовала в одном из таких мероприятий в микрорайоне Валегин бор и узнала, как граждане относятся к подобным рейдам.

«Рейды в Дзержинском районе у нас проходят ежедневно с целью не наказать людей, а предотвратить возможные возгорания в частном секторе. Многие люди уже в курсе противопожарного режима, и мы видим, что стало намного чище, меньше стали жечь мусор. Мы просим людей убирать пиломатериалы от стен своего дома, потому что достаточно одного человека, который кинет горящую сигарету, и произойдёт пожар. А в случае правильного хранения древесных материалов и при правильной утилизации мусора возникшее возгорание пожарные быстрее потушат, ведь риск распространения огня на другие участки будет снижен», — пояснил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 30 Андрей Азаров.

И в этот раз один из жителей улицы Урожайной хранил пиломатериалы вблизи своего дома. Мужчине объяснили, что, несмотря на свежий спил, ему необходимо в течение трёх дней переместить доски на расстояние 3 метра от жилой постройки во избежание возгорания. Хозяин участка прислушался к рекомендации и пообещал всё исправить в отведённый срок.

Следующим нарушителем оказался пожилой мужчина, хранивший в неположенном месте пиломатериалы ещё с зимы. Изначально пенсионер очень негативно отреагировал на предупреждение сотрудников и отказался давать информацию для составления акта о нарушении пожарного режима, но после беседы с участковым пообещал в тот же день всё убрать.

Ещё одному жителю улицы Калужской сотрудники полиции и городской мэрии выписали акт об административном правонарушении и попросили его явиться на комиссию. Самого мужчины не оказалось дома. Документ вручили гражданской жене. Оказалось, что женщина не слышала, что в городе действует противопожарный режим.«Я первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией. Первый раз слышу про противопожарный режим. Но считаю правильным информировать жителей города о необходимости убирать доски и брёвна, стоящие рядом с домом», — утверждает жительница микрорайона.

При патрулировании сотрудники пообщались с жителями микрорайона. Многие из них знают про действующий противопожарный режим, но из-за пожилого возраста и плохого здоровья не в состоянии самостоятельно убрать пиломатериалы к себе на участок.

«Да, я слышала про противопожарный режим по телевизору и радио. Никто из моих знакомых не сталкивался с профилактическими рейдами по пожарной безопасности. К счастью, за 15 лет, сколько я живу на этой улице, здесь не было пожаров», — говорит местная жительница.

Участковый отделения полиции № 17 Сергей Рубан также проинформировал пожилых граждан об уловках мошенников, раздал памятки по борьбе с аферистами и рассказал пенсионерам, что нужно делать в подобных ситуациях.

В полиции заявляют, что с каждым годом нарушителей противопожарного режима становится меньше, поскольку профилактические мероприятия приносят свои результаты, а сами граждане ведут себя более ответственно.

«В этом году нарушений гораздо меньше относительно прошлого года. Это связано с тем, что в прошлом году противопожарный режим был с апреля до середины августа. Все улицы патрулировали не один десяток раз. Большинство жителей знают об этом режиме, знают о мерах безопасности, в том числе какие в настоящий момент существуют критерии административных правонарушений. Поэтому при патрулировании было выявлено лишь несколько случаев. В одном из них человек физически не может самостоятельно убрать пиломатериалы ввиду своего пожилого возраста и болезни, хотя понимает, что подобное хранение небезопасно», — отмечает полицейский.