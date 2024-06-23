В Нижнем Тагиле из окна выпала двухлетняя девочка

Вчера, 22 июня, из окна на второго этажа выпала двухлетняя девочка. ЧП произошло на улице Свердлова. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в этой семье отец один воспитывает трёх дочерей. Мать девочек в отношении старших детей, четырёх и двух лет, лишена родительских прав. От самой маленькой, четырёхмесячной, она отказалась ещё в роддоме.

«Сегодня мать пришла навестить детей, а отец в это время вышел в магазин. Мать не досмотрела, и двухлетняя малышка, опираясь на москитную сетку, выпала из окна. Девочка получила тяжёлые травмы, её направят в больницу Екатеринбурга для оказания необходимой квалифицированной медпомощи», — рассказали в полиции.

По данному факту сотрудники МВД проводят проверку и напоминают родителям малолетних детей о необходимости быть внимательными к своим малышам, чтобы не допустить подобных ситуаций.