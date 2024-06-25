А вы знали? Телевидение пришло в Нижний Тагил в 1956 году, вскоре после того, как директора УВЗ и НТМЗ купили себе по телевизору 

Всё началось в 1955 году, когда директор Ново-Тагильского металлургического завода Анатолий Фёдорович Захаров и директор УВЗ Иван Васильевич Окунев во время поездки в Свердловск купили себе по телевизору «Луч» производства Московского радиотехнического завода. Третьим тагильчанином, кто приобрёл телевизор, был старший вальцовщик рельсобалочного цеха НТМЗ Лев Георгиевич Пастухов — радиолюбитель, увлекавшийся сборкой различных радиоустройств: приёмников, передатчиков, усилителей радиосигнала. Кроме этого, Лев Пастухов занимался и любительской коротковолновой связью, имел десятки подтверждений установленной связи с самыми отдалёнными уголками нашей страны.

Л. Г. Пастухов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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Телепрограммы в то время транслировались из Свердловска, но качество принимаемого сигнала в Нижнем Тагиле оставляло желать лучшего. Лев Георгиевич сконструировал приёмную антенну и добился приемлемого качества изображения. Об этом написали в газете «Тагильский рабочий», и эта заметка вызвала живой интерес в городе.

Пастухов обратился к городским властям с предложением создать в Нижнем Тагиле станцию приёма телевизионного сигнала. Горком партии и горсовет инициативу поддержали и приняли решение о строительстве ретранслятора. Первыми, кто поддержал решение горисполкома, были директора НТМЗ и УВЗ Захаров и Окунев. Местом для строительства ретранслятора выбрали Лисью гору. Правда, Иван Васильевич, изучив вопрос, решил строить свой ретранслятор на Вагонке, справедливо полагая, что телевизионному сигналу из города будет мешать огромная промзона УВЗ, НТМЗ и НОД-5.

Ответственным за создание ретранслятора на Лисьей горе был назначен начальник цеха связи НТМЗ Иван Александрович Алешин.

Лисьегорскую башню прибрали внутри, огородили бетонным забором, поставили столбы, летом 1956-го вырыли траншею под силовой кабель. Ленинградской завод «Светлана» предоставил тагильчанам схему промышленного ретранслятора, лампы и другие комплектующие. В итоге было собрано два ретранслятора: один для видеосигнала, второй для звукового сигнала. Кроме того, второй ретранслятор передавал на Нижний Тагил ещё и сигналы 1-й, 2-й, 3-й и 4-й программ Всесоюзного радио и Главной редакции радиовещания для молодёжи Всесоюзного радио.

Так всего за полтора года в Нижнем Тагиле появился телерадиоретранслятор, который позволил горожанам принимать качественные телевизионные передачи. А инициаторам постройки первого ретранслятора были вручены ордера на новые квартиры.

По материалам:

– Н. Дузенко «Ты помнишь, как всё начиналось?», газета «Тагильский рабочий» от 07.05.2013.