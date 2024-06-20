В Нижнем Тагиле при пожаре погиб мужчина

В жилом доме № 23 на улице Карла Либкнехта минувшей ночью произошёл пожар. О возгорании в 02:28 в пожарную охрану сообщили жильцы. В ходе тушения спасателями был обнаружен труп 54-летнего хозяина квартиры. Общая площадь пожара составила 6 кв. м. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём при курении. По лестничным маршам эвакуировались 25 человек, из них 5 детей. Ещё 3 человека эвакуировано с помощью спасательных устройств. В тушении пожара было задействовано 9 человек личного состава, звено газодымозащитной службы, 3 машины спецтехники. Дознавателями МЧС проводится проверка по факту произошедшего.