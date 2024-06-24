В Нижнем Тагиле пропала 72-летняя Людмила Фахрутдинова 

В Нижнем Тагиле разыскивается 72-летняя Людмила Фахрутдинова. Она ушла из дома 23 июня, последний раз её видели на Уральском проспекте между 12:00 и 17:00.

Людмила Михайловна страдает серьёзным нарушением памяти, не осознаёт, какой сейчас год, считает себя моложе, чем на самом деле. О помощи не попросит, а если спросить, не сможет назвать свой адрес. Одета женщина не по погоде — в тёплую коричневую куртку, с собой может быть сумка-мешок с цветными полосками. Транспортом она давно не пользуется и, скорее всего, передвигается пешком.

Если вы видели похожую женщину, сообщите на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8-800-70-05-452.

«С заявлением об исчезновении пожилой женщины накануне в полицию обратился её младший брат. Он пояснил, что сестра в дневное время ушла из дома по Уральскому проспекту и не вернулась. У женщины в силу преклонного возраста имеются проблемы с памятью, он и раньше уже терялась, но в полицию родственники не обращались. В настоящее время в полиции организованы розыскные мероприятия, проверяются медицинские учреждения. Просьба ко всем, кто, возможно, видел пенсионерку, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 97-65-02. У женщины на случай пропажи при себе всегда есть кошелёк, в котором имеется записка с указанием её данных, места жительства и контактами родственников», — отметили в тагильской полиции.