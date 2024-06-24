СК и прокуратура начали проверку по факту падения двухлетней девочки из окна в Нижнем Тагиле

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после информации о падении девочки из окна второго этажа в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Напомним, ЧП произошло 22 июня на улице Свердлова. По информации полиции, в этой семье отец один воспитывает трёх дочерей. Мать девочек в отношении старших детей, четырёх и двух лет, лишена родительских прав. От самой маленькой, четырёхмесячной, она отказалась ещё в роддоме.

«Мать пришла навестить детей, а отец в это время вышел в магазин. Мать не досмотрела, и двухлетняя малышка, опираясь на москитную сетку, выпала из окна. Девочка получила тяжёлые травмы, её направят в больницу Екатеринбурга для оказания необходимой квалифицированной медпомощи», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре Свердловской области.