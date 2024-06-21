«За 10 лет не было такого». После ливня в Нижнем Тагиле затопило сады на Вагонке (ВИДЕО)

Из-за проливных дождей, которые накануне обрушились на Нижний Тагил, затопило коллективный сад «Треста-88» в районе трамвайного кольца на улице Зари. Садоводам пришлось вызывать спасателей, чтобы эвакуироваться на «большую землю». О том, что происходило в ночь на 21 июня на Вагонке, АН «Между строк» рассказал местный житель Юрий.

«Вода начала прибывать ещё вечером, все думали, что только из-за дождя лужа увеличивалась. По дороге начало бежать, стали думать, что ливнёвка не справляется или ещё что-то. И так час за часом сад начал наполняться водой, за 10 лет не было такого, что вся территория сада была затоплена. И под конец, ближе к полуночи, люди поняли, что из дома выйти уже сложно, вода поднялась очень сильно. Канавы и водоёмы были переполнены, затопило септики, питьевые скважины и пороги домов. На 41-м участке проживает моя мама, оставаться ей там без какой-либо помощи было просто опасно. Когда я зашёл в дом, то понял, что самостоятельно вынести её не смогу. Позвонил по телефону 112, там мне сказали, что подобных звонков было уже около пяти штук. Дождался спасателей, они мгновенно отреагировали, очень им благодарен за это. Мы помогли моей маме и прошлись по участкам, поспрашивали, кому ещё была нужна помощь, люди откликались», — рассказывает АН «Между строк» Юрий.

По словам мужчины, садоводам ещё долго придётся ликвидировать последствия потопа.

«Самое сложное — бороться с последствиями ливня. Дождь кончился, а хаос остался: затоплены скважины с чистой водой, размыта канализация, кругом грязь», — говорит Юрий.