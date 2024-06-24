В Нижнем Тагиле прошла благотворительная акция «Чайные бега»

В минувшую субботу, 22 июня, в Нижнем Тагиле прошли первые в этом сезоне благотворительные «Чайные бега». Уже восьмой год их организовывает местный фонд «Живи, малыш». Впервые в забеге приняли участие подопечные проекта фонда «Реабилитационный центр» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, в этом году проект БФ «Живи, малыш» «Реабилитационный центр» победил в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

«Компания ЕВРАЗ предложила нам стать партнёрами забега “Дай пять!”, чтобы подготовить детей для езды в специализированных колясках. В течение двух месяцев они готовились на базе нашего реабилитационного центра, дети проехали в колясках километр, те, кто мог бежать самостоятельно, пробежали 250 метров. Московский фонд, который производит эти коляски, оставил нам две штуки, мы решили в течение года не забрасывать этот проект, чтобы дети понимали, что это за коляски, и не боялись участвовать», — рассказал АН «Между строк» замдиректора фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

«Так здорово в этом году мы синхронизировались в целях наших фондов ЕВРАЗа и “Живи, малыш” по развитию местных волонтёрских сообществ, которые своим участием в этих мероприятиях содействовали популяризации благотворительных фондов», — рассказала АН «Между строк» начальник департамента по социальной корпоративной ответственности РЦКО «Урал» ЕВРАЗа Марина Модестова.

После забега участники поделились с журналистом АН «Между строк» своими впечатлениями.

«В этом году мы были впервые с сыном на забеге, очень всё понравилось, мой ребёнок принял активное участие и был доволен. Если мероприятие повторится, то придём и в следующем году», — отметила Ольга, мама одного из юных участников забега.