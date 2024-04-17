В Нижнем Тагиле в реабилитационном центре благотворительного фонда «Живи, малыш» прошла открытая тренировка участников забега «Дай пять!» (ВИДЕО)

Сегодня, 17 апреля, в Нижнем Тагиле в реабилитационном центре благотворительного фонда «Живи, малыш» прошла открытая тренировка участников забега «Дай пять!». Новый проект по занятию спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал при поддержке ЕВРАЗа. В рамках десятого забега состоятся старты на 1 километр на инвалидных колясках и на 250 метров для бегунов с ОВЗ.

«В этому году у нас состоится юбилейный, десятый забег, в котором принимают участие не только сотрудники компании ЕВРАЗ, но и горожане, которые пройдут регистрацию. Этот забег будет особенным, потому что в нём примут участие около 50 человек с ограниченными возможностями здоровья. Мы считаем, что участие людей с ОВЗ в городских мероприятиях позволит им поверить в свои дополнительные возможности и способности», — говорит главный специалист «Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал» Марина Модестова.

Марина Модестова

На дистанцию выйдут участники и выпускники проекта «ЕВРАЗ — детям», подопечные фонда «Живи, малыш» и «Тагильского пансионата для престарелых и инвалидов». Каждого из них будет сопровождать волонтёр.

«Моя задача — подготовить детей к преодолению дистанции на забеге. Соревновательный дух очень вдохновляет ребят, они стараются гораздо больше. Мы проводим занятия на беговой дорожке, виброплатформе, батуте, матах и других тренажёрах. Каждый ребёнок занимается не более трёх раз в неделю. Одна тренировка длится 55 минут. Ребята делают большие успехи за столь короткий срок, это очень радует!» — рассказывает инструктор по АФК и ЛФК благотворительного фонда «Живи, малыш» Павел Мельников.

По словам куратора социальных программ фонда «Живи, малыш» Анны Широковой, участие в забеге могут принять даже люди с нарушенными двигательными функциями.

«Некоторые волонтёры будут управлять коляской, в которой будет находиться участник. Поэтому участие в забеге могут принять даже дети, у которых нет двигательных функций. Для них это будет яркое и радостное событие», — говорит она.

Анна Широкова

Благотворительный фонд «Живи, малыш» при поддержке ЕВРАЗа реализует проекты «Школа паллиатива», «Выездная реабилитация», «Социальная передышка», организует работу социального такси для детей с ОВЗ. Одним из последних совместных проектов стало оборудование реабилитационного центра в Нижнем Тагиле.

«Моя дочка Саша будет участвовать в забеге “Дай пять!”. Нам ребята предложили поучаствовать, и мы сразу согласились. Дочке интересно заниматься, видно, что она ставит перед собой цели и стремится к победе. Мы давно сотрудничаем с фондом “Живи, малыш”. Нам здесь очень нравится», — говорит Ирина Данилкина.

Ирина и Саша Данилкины

Десятый забег «Дай пять!» состоится 19 мая.