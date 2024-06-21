В Свердловской области студенты креативных специальностей займутся имиджем промпредприятий

В Свердловской области студенты креативных специальностей приступили к работе над созданием имиджа промышленных предприятий региона. Проектные команды Фабрики PRO уже посетили офисы и производства компаний PILCORD, «ВелеЭко», ТПК «Эрудит» и АВТ.

Фабрику PRO запустил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес») совместно с Ассоциацией развития бизнеса и учебных заведений «АРБУЗ». Цель проекта — объединить студентов и региональный бизнес. Создано пять проектных команд, в которые входит по 7–10 человек учащихся высших и средних профессиональных образовательных организаций. Итогом совместной работы станут новые брендбуки шести региональных предприятий.

«Мы не первый год взаимодействуем со студентами. В прошлом году проводили конкурс мерча для кластера “Домна”. Было очень много ярких и свежих идей. Поколения Y и Z — одни из ключевых потребителей и производителей креатива, поэтому считаю важным вовлекать их в творческие процессы, формировать будущее ядро креативных индустрий», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Первая экскурсия прошла на предприятии «ВелеЭко», которое занимается инженерно-конструкторскими решениями в области очистки воды. Запрос компании — создать узнаваемый и привлекательный образ, который будет ассоциироваться с инновациями, профессионализмом, заботой об окружающей среде и обеспечением безопасности. Руководство считает важным привлечь внимание молодых людей, которые завтра будут формировать рынок труда.

«Это поколение, которое полностью выросло в цифре. Оно очень сильно от нас отличается. Мне показали первые черновики, скетчи: это совершенно другой взгляд на вещи. Мы точно сможем почерпнуть для себя что-то новое. Радует, что ребята не относятся к задаче как к проходной, для них это серьёзное дело», — рассказал директор компании Тимофей Егоров.

Ещё один заказчик нового имиджа — производитель промышленных пылесосов PILCORD. Компания считает важным выделить конкурентные преимущества своей продукции — умеренную цену, мощность, надёжность.

«Главной задачей брендбука, на наш взгляд, является запоминание фирменного стиля, названия, логотипа. При произношении “промышленный пылесос” первым делом должен вспоминаться PILCORD», — отмечают на предприятии.

Также студенты посетили офис компании «Эрудит», которая под ключ оснащает школы и детские сады. Фирма комплектует предметные кабинеты, спортивные залы, пищеблоки, библиотеки, медицинские кабинеты. Перечень поставляемой продукции насчитывает более 15 тысяч наименований. В направлении корпусной мебели «Эрудит» выступает производителем, в остальных — как торговая организация.

«Мы работаем с предприятием ТПК “Эрудит”. Узнала, что именно они оснащают школы “Точкой роста”, что приятно удивило, ведь в моей школе было такое оборудование. Фабрика PRO — интересный проект, здорово, что в городе проходят такие мероприятия, ведь это отличная возможность развить и показать свои скиллы. Для профессии это большой плюс, очередная работа в портфолио. Новые люди, связи, новая информация — это всё то, что пригодится в работе любого дизайнера», — делится студентка Свердловского художественного училища имени Шадра Элина Варданян.

Напомним, СОФПП в 2024 году стал опорной организацией развития креативный индустрий. Деятельность фонда отвечает задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.