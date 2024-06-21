Президент Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борис Соколов стал кандидатом в почётные граждане города 

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города — 2024 был рассмотрен вопрос выдвижения кандидатур на присвоение звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил». Городская Торгово-промышленная палата выдвинула в качестве кандидата её президента Бориса Соколова.

«Единогласно за него проголосовали все члены оргкомитета. Бориса Яковлевича хорошо знают тагильчане, он внёс большой личный вклад в создание условий развития предпринимательства в городе», — написал в своём Telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.

Кандидатуру Бориса Соколова также поддержали Торгово-промышленная палата Российской Федерации и «Уралвагонзавод». Далее его кандидатура будет внесена на рассмотрение городской думы.