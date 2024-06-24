В Екатеринбурге стартовал молодёжный форум «УТРО»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 июня дал старт работе форума молодёжи «УТРО», который проходит на площадке кампуса мирового уровня Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.

«Для нас крайне важно объяснить молодому поколению, насколько востребованы сегодня специалисты в промышленности. Тем молодым людям, у кого есть интерес к физике, математике, изобретательству, конструкторском делу или просто умение и желание делать что-то руками, мы, безусловно, должны предоставить все возможности. И эта очень серьёзная для государства тема сегодня выносится на обсуждение молодёжи. Вы обсудите вопросы, обменяетесь мнениями, дадите предложения, а я и мои коллеги, безусловно, их проработаем и будем реализовывать», — отметил губернатор на встрече с участниками образовательной площадки «Промышленность» форума «УТРО».

Студенты обсудили с главой региона вопросы подготовки специалистов, востребованные для развития сегодняшней экономики профессии и перспективы развития в регионе инфраструктуры для инноваций, исследований, научных, творческих и спортивных достижений.

По словам губернатора, в этом году в регионе стартовала уникальная программа поддержки студенчества «Кампус», которая предполагает широкий спектр преференций для студентов, в том числе льготные образовательные кредиты и систему лояльности в сфере услуг. Он отметил также, что форум позволяет оценить потенциал студенческого городка и Екатеринбурга как будущей студенческой столицы России с самыми комфортными условиями для молодёжи.

В качестве успешного старта карьерного пути губернатор обозначил возможность получить рабочую специальность за счёт областного бюджета. В регионе ежегодно увеличивается объем подготовки по таким программам, исходя из потребностей предприятий. Сегодня в Свердловской области обучается более 120 тысяч студентов СПО и столько же студентов вузов. В этом году в колледжах и техникумах создано более 26 тысяч мест, две трети из которых отданы техническим специальностям.

Напомним, ранее в рамках «губернаторского» набора, инициированного Евгением Куйвашевым, Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) объявил о приёме 400 человек. Количество бюджетных мест в учебном заведении увеличили на 10%, общее их число составляет 2345.