В рамках «губернаторского» набора, инициированного главой региона Евгением Куйвашевым, Свердловский областной медколледж примет 400 человек. Количество бюджетных мест в учебном заведении увеличили на 10%

В рамках «губернаторского» набора, инициированного главой региона Евгением Куйвашевым, Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) примет 400 человек. Количество бюджетных мест в учебном заведении увеличили на 10%, общее их число составляет 2345.

«Сейчас остро востребованы специалисты со средним медицинским образованием — это общероссийская тенденция. Нужны фельдшеры, медсёстры, акушеры, зубные техники, лаборанты, оптометристы и так далее. Постепенно интерес к таким специальностям у абитуриентов вырос. Прогнозируем, что в этом году на бюджетные места вновь будет высокий конкурс за счёт ранней профориентации школьников, сокращения сроков обучения и отсутствия ЕГЭ в качестве вступительных испытаний», — отметила директор СОМК Ирина Левина.

Сегодня в СОМКе обучают по 12 популярным специальностям по профилю медицины, фармации и спасательного дела. Приём документов по специальностям, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, продлится до 10 августа. На остальные направления подать документы можно до 15 августа.

По новым образовательным стандартам срок подготовки специалистов по направлениям «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Медицинская оптика», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология ортопедическая» и «Фармация» сократился на 12 месяцев. Эти профессии после 11-го класса или на базе среднего специального или высшего образования можно получить за один год и 10 месяцев.