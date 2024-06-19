С начала июня в Свердловской области утонули 15 взрослых и четверо детей

В Свердловской области за три прошедших недели зарегистрировано 21 происшествие на воде. В результате ЧП утонули 19 человек, четверо из которых — дети. Только в начале прошлой недели на водоёмах Среднего Урала утонули четверо взрослых и двое детей.

«Спасатели в ежедневном режиме патрулируют прибрежные территории, напоминают свердловчанам о мерах безопасности на водоёмах, просят родителей всегда следить за детьми», — сообщают в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Спасатели просят жителей региона не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоёмов, а родителей — всегда следить за детьми.