Патриотка или фашистка? В Нижнем Тагиле силовики разбираются в ситуации с женщиной, которая пыталась поджечь сигарету от Вечного огня

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции, СК и прокуратуры разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошёл 22 июня у Вечного огня на площади Славы. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», группа молодых людей заметила женщину, которая сидела на обрамляющем огонь каменном венке и пыталась поджечь сигарету. Мужчины подошли к ней и сделали замечание, но женщина положительно не отреагировала. Конфликт перешёл в ссору с использованием ненормативной лексики, при этом женщина на доводы мужчин, что Вечный огонь — это не зажигалка, не соглашалась.

После публикации в СМИ прокуратура Дзержинского района взяла на контроль проведение доследственной проверки по данному факту. А председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об осквернении символа воинской славы в Свердловской области и представить доклад об установленных обстоятельствах. По какой именно статье будет возбуждено уголовное дело, пока не уточняется, но подобные действия чаще всего квалифицируются по ч. 3 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).

Отметим, что попавшая на видеозапись женщина активно ведёт соцсети, куда выкладывает фотографии, например, с Георгиевской ленточкой на груди или в форме советского солдата времён Великой Отечественной войны.