В Нижнем Тагиле пройдёт благотворительная акция «Чайные бега»

В субботу, 22 июня, в 10:00 в парке «Народный» состоится традиционная благотворительная акция «Чайные бега». В Нижнем Тагиле уже восемь лет их организовывает местный фонд «Живи, малыш». Впервые в забеге примут участие подопечные проекта фонда «Реабилитационный центр» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Минимальный добровольный взнос составляет 100 рублей. Все собранные средства пойдут в фонд «Живи, малыш». Сбор у «Сердца».

Отметим, в этом году проект БФ «Живи, малыш» «Реабилитационный центр» победил в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

Впервые акция прошла в Москве в 2017 году. Она была инициирована экс-участником группы «Многоточие» Ильёй Кузнецовым. Затем к столице присоединились другие города, в том числе Нижний Тагил. В первом сезоне «Чайных бегов» участвовали 13 городов, во втором — 22, далее география расширилась до 27 населённых пунктов.