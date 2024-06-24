В Нижнем Тагиле сбили велосипедиста, выехавшего на зебру на красный сигнал светофора (ВИДЕО)

Утром 22 июня на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло ДТП. По информации отдела пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, около 09:00 21-летний велосипедист не спешился и выехал на зебру на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезался Subaru Forester, управляемый 69-летним мужчиной. В результате аварии велосипедист получил множественные травмы и был госпитализирован.

«Велосипедист подтвердил, что пересекал проезжую часть не спешившись, но не согласен с тем, что выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал. В отношении велосипедиста сотрудники Госавтоинспекции составили два административных материала за создание помех движению водителю автомобиля, а также за движение на велосипеде по пешеходному переходу. По факту ДТП сотрудники полиции проведут административное расследование, по окончании которого примут процессуальное решение», — отметили в дорожной полиции.

Госавтоинспекция обращает внимание, что в соответствии с пунктом 24.8 ПДД велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу не спешившись. В том числе велосипедисты должны подчиняться сигналам светофора. Не стоит забывать о необходимости использования средств пассивной защиты.