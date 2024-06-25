Пропавшую в Нижнем Тагиле 72-летнюю Людмилу Фахрутдинову нашли живой 

Находившаяся в розыске с 23 июня в Нижнем Тагиле 72-летняя Людмила Фахрутдинова найдена живой. Женщину заметили накануне вечером в районе Луганского моста.

«Вчера в вечернее время бабулю заметили граждане в районе Луганского моста и сообщили об этом в полицию. На место выехал экипаж ГАИ, инспекторы вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пожилую женщину в городскую больницу. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».