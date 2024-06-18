В Свердловской области создадут каталог местных брендов для иностранных байеров

В Свердловской области создадут каталог местных производителей одежды и аксессуаров, который будет презентован иностранным байерам (специалист, который выбирает товар для продажи и делает закупки). Попасть в каталог могут как участники Всероссийского конкурса дизайнеров и Международной недели моды UF LAB, так и другие производители.

«В проекте U'FASHION “зашито” большое количество прикладных инструментов, эффект от которых уральские предприятия смогут ощутить и даже посчитать сразу же. Один из них — каталог российских дизайнеров, с которым будут работать приглашённые для сотрудничества в рамках UF LAB байеры из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и других дружественных стран. Это те люди, которые напрямую влияют на “начинку” торговых центров по всему миру. Удачная презентация перед ними может открыть широкие перспективы работы на экспорт. И судя по отзывам о нашем проекте, которые я слышу во время зарубежных командировок, запрос на “русскую моду” есть и сейчас. У Урала, где эта индустрия серьёзно развивалась в течение последнего десятилетия, есть шанс занять нишу на мировом рынке», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Чтобы информацию о компании внесли в каталог для иностранных байеров, нужно заполнить небольшую анкету по ссылке: https://vk.cc/cxilrW. После этого с заявителем свяжется куратор, который ответит на возникшие вопросы.

«Мы хотели бы стать платформой не только для творчества, но и для реализации коммерческих целей и задач отечественных брендов. Наша глобальная цель — создать проект, который станет для компаний проводником в большой мир моды, откроет рынки разных государств, даст инструменты продвижения и продажи», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), выступающего организатором проекта U'FASHION, Валерий Пиличев.

Дизайнеры и представители брендов также могут внести свои предложения по конкретным байерам, в том числе предложить потенциальных контрагентов из других стран.

Напомним, 27 мая в Екатеринбурге стартовал крупный международный проект о моде U'FASHION. Главная цель проекта — не только поддержка индустрии моды в регионе, но и выход на международный уровень. Организаторами проекта являются Министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Самые значимые мероприятия U'FASHION в текущем году — Всероссийский конкурс дизайнеров и Международная неделя моды UF LAB, которая пройдёт в уральской столице с 19 по 23 августа.