В Нижнем Тагиле подросток погиб после падения с девятиэтажки

В Нижнем Тагиле на Вагонке подросток упал с крыши девятиэтажного жилого дома. Юноша скончался от множественных травм на месте. Как рассказывают очевидцы, трагедия произошла 23 июня около 20:30 на Ленинградском проспекте, 31а. На место ЧП приехали полиция и скорая помощь.

«C крыши девятиэтажки сорвался подросток. Он погиб до приезда скорой. Подъехала скорая, медики тело осмотрели и накрыли», — пишут очевидцы в сообществе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

В полиции и Следственном комитете происшествие не комментируют.