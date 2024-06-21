Прокуратура в Нижнем Тагиле через суд лишила водительских прав четырёх местных жителей

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе надзорных мероприятий установлено, что у четырёх местных жителей диагностированы заболевания, наличие которых по медицинским противопоказаниям препятствует безопасному управлению транспортными средствами.

«Управление автомобилями данными водителями создаёт угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, причинить вред жизни, здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В целях прекращения права управления транспортными средствами в отношении водителей прокуратура направила в суд административные исковые заявления. Суд удовлетворил исковые требования.