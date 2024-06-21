Чтобы устранить разрыв между вузом и потребностями индустрии. В IT-академии ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле состоялся третий выпуск молодых специалистов

В IT-академии ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле состоялся третий выпуск молодых специалистов. Обучение программистов традиционно проходило на площадке центра «Мой бизнес». В течение учебного года школьники 9–11-х классов занимались в IT-академии, созданной при поддержке компании ЕВРАЗ, инвестиционной платформы «ВДело» и школы программирования «Железная логика». Все выпускники академии получили сертификаты о прохождении программы дополнительного образования, а также диплом об окончании IT-академии ЕВРАЗа.

Ребята с первого курса занимались разработкой и программированием на Python, занятия проходили в форме проектного обучения от определённого заказчика. Так, первокурсники реализовывали идеи для ЕВРАЗа. Заказчиками для второго курса стали инвестиционная платформа «ВДело» и школа программирования «Железная логика».

«В течение учебного года ребята изучали программирование, устанавливали и настраивали инструментальные средства для реализации программных продуктов, решали задачи обработки данных, анализировали их структуру, выполняли тестирование программного обеспечения, а самое главное, занимались проектной работой в рамках предоставленных кейсов от компаний-партнёров», — рассказал технический директор IT-компании «ВДело» и руководитель IT-академии ЕВРАЗа Руслан Мухутдинов.

У всех ребят была конкретная задача, с решением которой они должны были разобраться. Ученики IT-академии делали CRM-системы и конструкторы чат-ботов, которые в своей работе могут применять компании. В одном из проектов школьники программировали чат-боты, связанные с датчиками воды и температуры. Благодаря им можно запрашивать информацию о текущем или прошлом состоянии датчиков в цехах и устранять неполадки. Обучение проходило 6 месяцев, и за 3 месяца ребята реализовывали проекты.

В этом году формат защиты проектов немного изменили. Каждая команда программистов презентовала свой продукт на рабочем месте за ПК. Результаты работы ученики показывали и предлагали протестировать руководителю направлений ООО «ЕвразТехника ИС» Николаю Вакуленко, начальнику управления проектов и системного анализа Сергею Бородину, начальнику управления SAP систем регионального центра по информационным системам «Урал» ЕвразТехники Марине Тарасовой, которые выступили в качестве экспертов проектной работы.

Всего осенью 2023 года на тестирование пришли более 300 желающих обучиться программированию, после онлайн-тестирования и собеседования в IT-академию ЕВРАЗа поступили 78 человек.

На поддержку проекта в этом году ЕВРАЗ направил 850 тысяч рублей. Учебный год успешно завершили все 78 студентов IT-академии. В подарок они получили фирменный мерч.

В центре «Мой бизнес» убеждены, что образовательная программа IT-академии способна устранить разрыв между вузом и потребностями индустрии.