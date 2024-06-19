В креативном кластере SAMORO.doc пройдёт персональная фотовыставка победителя народного голосования проекта «ФОТО Fest»

Завтра, 20 июня, в 16:00 в креативном кластере SAMORO.doc состоится открытие первой персональной выставки победителя народного голосования за лучший снимок в саду К. О. Рудого фотографа Кристины Мишуровой.

Напомним, голосование за лучший фотоснимок проходило на сайте и в паблике во «ВКонтакте» агентства новостей «Между строк» с 11 по 17 июня. Инициатива провести фотоконкурс пришла от жителей города и общественников после первого этапа благоустройства фруктового сада Кузьмы Осиповича Рудого в Нижнем Тагиле. По условиям конкурса в период с 27 мая по 10 июня участники должны были провести фотосессии с моделями на фоне яблонь. Лучшие кадры фотохудожники отправляли на оценку общественности.

За работу Кристины проголосовали 450 человек (32%).

«Я занимаюсь фотографией более 11 лет. Люблю людей и жизнь в целом. Два года назад объединила съёмки с фотопечатью и изготовлением сувенирной продукции. Название выставки “Живая эмоция как проводник твоей души” возникло у меня исходя из личного опыта. Именно благодаря живым эмоциям, позитиву и контакту с миром моя семья смогла преодолеть трудный период и приобрела навык видеть красоту в простых вещах», — рассказала Кристина.