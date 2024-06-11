Выбираем самую-самую тагильскую «Еву»  

На сайте и в паблике во «ВКонтакте» агентства новостей «Между строк» стартует народное голосование за самую лучшую работу фотохудожников проекта «ФОТО Fest» от креативного кластера SAMORO.doc.

Инициатива провести фотоконкурс пришла от жителей города и общественников после первого этапа благоустройства фруктового сада Кузьмы Осиповича Рудого в Нижнем Тагиле. По условиям конкурса в период с 27 мая по 10 июня участники должны были провести фотосессии с моделями на фоне яблонь. Лучшие кадры фотохудожники отправляли на оценку общественности.

Голосование продлится до 17 июня. Победитель получит возможность организовать персональную выставку на площадке SAMORO.doc с бесплатной фотопечатью снимков.