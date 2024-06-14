Тагильский weekend топ-7: музыкальный концерт местных талантов, летние сеты диджеев, городской слёт туристов, праздник ко дню рождения Петра I, звуки гитары, чемпионат по спортивному туризму на велосипедах и концерт академического филармонического оркестра

О том, чем заняться с 14 по 16 июня

Наконец-то наступило полноценное лето! В эти жаркие деньки многие стремятся провести выходные на природе. Но не всем так везёт. Для тех, кто всё же останется в городе, мы сделали подборку интересных мероприятий.

Музыкальный концерт «Хочу и пою!» (18+)

14 июня в 20:00

в баре «Гора»

Идея проекта «Хочу и пою!» показала, как любовь к музыке и желание петь помогают достичь успеха. Почти все участники никогда до этого не пели на людях, но благодаря упорству и работе с преподавателями по вокалу смогли выйти на новый уровень. Теперь они готовы представить вам свои достижения на сцене. Не упустите возможность насладиться их творчеством и почувствовать энергию музыки!

Летний концерт диджеев UPPERTECH (18+)

14 июня в 23:00

в баре «Гора»

«Гора» приглашает всех тагильчан встретиться в ритме лета на танцполе бара. В программе UPPERTECH три диджея будут играть свои сеты до рассвета. За пультом: RANDAT, Mr. PARADISE и ALEXEY BYKOV. Они погрузят вас в атмосферу настоящей клубной электронной музыки и летних танцев.

Городской слёт туристов «Искры костра» (6+)

15 июня с 9:30

Клуб туристов «Азимут»

Участников ждут спортивные соревнования в виде туристического квеста с разными дистанциями. В конце всем спортсменам подарят памятные браслеты. Обязательная регистрация. Место встречи — остановка на улице Вогульской, 60. Место проведения — Медный рудник за микрорайоном Пырловка.

Мероприятие ко дню рождения великого императора России «День Петра I» (6+)

15 июня с 13:00 до 16:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Гостей ждут не только интересные лекции, но и увлекательные экскурсии и мастер-классы. Тагильчане смогут погрузиться в эпоху Петра Великого, узнать больше о его личности и преобразованиях государственного устройства, а также принять участие в интерактивных занятиях. Не упустите возможность провести время с пользой.

Сольный концерт гитариста Кирилла Гачегова (18+)

15 июня в 20:00

в баре «Гора»

Кирилл Гачегов — талантливый музыкант, которого называют «тагильский Эд Ширан». Кирилл виртуозно владеет гитарой и с помощью лупера создаёт настоящее концертное звучание. Вы услышите каверы на Red Hot Chili Peppers, Эда Ширана, Михея, группу «Джуманджи», Стинга и многих других исполнителей.



Чемпионат по спортивному туризму на велосипедах (6+)

16 июня с 10:30

в парке «Народный»

Проверьте свои силы, выносливость и мастерство в захватывающем чемпионате на велосипедах. Соревнования пройдут в два этапа: личный зачёт для мужчин и женщин на дистанции от 5 до 8 км, а также командный зачёт для команд из трёх человек (мужчина, женщина и ребёнок до 18 лет) на дистанции до 2 км. Необходимо иметь медицинский допуск к соревнованиям по спортивному туризму и страховку от несчастного случая. Обязательная регистрация.

Концерт Уральского академического филармонического оркестра (12+)

16 июня в 17:00

в Нижнетагильской филармонии

Прославленный коллектив — один из ведущих симфонических оркестров России. Ежегодно оркестр представляет свыше 100 концертов и более 70 программ. УАФО гастролировал в 21 стране, выступая в крупнейших залах мира и на известных музыкальных фестивалях. В этот вечер вы погрузитесь в мир классической музыки, наполненный яркими эмоциями и глубокими переживаниями. Гостей ждут произведения выдающихся композиторов: М. Де Фальи, Ф. Крейслера, М. Глинки, Ф. Амирова, А. Бородина.