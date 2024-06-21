Тагильский weekend топ-7: танцы в парке, соул-дива в атмосферном баре, обмен растениями, поход по трём вершинам и виртуозы балалайки

О том, чем заняться с 21 по 23 июня

Эти выходные обещают быть тёплыми, но не сильно жаркими, поэтому советуем вам не сидеть дома. В ближайший уик-энд в Нижнем Тагиле вас ждёт много музыки, танцев, мастер-классов и даже выступление виртуозов игры на балалайке. Об этих и других интересных событиях читайте в нашей традиционной пятничной подборке.

Лето в парке (6+)

21 и 23 июня

в парке им А. П. Бондина

Парк им А. П. Бондина подготовил много мероприятий на эти выходные. 21 июня в 15:00 вас ждёт танцевально-музыкальный проект «Танцуй город» (6+). 23 июня в 13:00 — детская игровая программа «Каникулы в полном разгаре!» (0+), в 14:00 — ретро-дискотека «Лучшие хиты 80-х, 90-х» (6+). Все мероприятия будут проходить только в солнечную погоду, без дождя. Вход свободный.

Концерт MARYONE (18+)

21 июня в 20:00

в баре «Гора»

Соул-дива Маруни прямиком из Северной столицы к нам в гости под своим новым именем MARYONE! Да ещё и в свой день рождения! Гитара — Макс Фур.

Обмен растениями (12+)

21 июня с 17:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

С 17:00 до 19:00 любой желающий сможет обменять своё растение на другое. Можно принести взрослые растения, рассаду, отводки с корешками.

Правила свопа:

1. Обмен пройдёт по купонам: отдаёте растение — получаете купон, забираете растение — отдаёте купон.

2. Цветы желательно подписать.

3. Приносите для обмена здоровые растения.

Вход свободный.

Поход по трём вершинам Черноисточинска (12+)

22 июня с 10:00

10:00 — встреча участников похода на автовокзале Нижнего Тагила, покупка билетов.

10:25 — выезд из Нижнего Тагила в Черноисточинск.

10:53 — приезд в Черноисточинск, креативный кластер.

11:00 — приветственное слово, выход на маршрут (в него входят горные вершины Липовая, Заводская и Дыроватик).

17:00 — прибытие в арт-резиденцию.

19:00 — окончание мероприятия, отъезд участников.

Запись: https://vk.me/intrip_nt.

Концерт Валерии Горбуновой (16+)

22 июня в 20:00

в баре «Гора»

Певица Валерия Горбунова вместе с крутым гитаристом Максом Фуром уже в эту субботу! Валерия — это всегда солнечный вайб и тёплая атмосфера.

Мастер-класс «Летний вечер» (6+)

23 июня в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Используя масляную пастель, вы создадите уникальное изображение летнего заката. Необходимо сообщить об участии заранее, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

День балалайки (6+)

23 июня в 14:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

На этом празднике, посвящённом одному из самых популярных русских народных инструментов, вы услышите виртуозное соло на балалайке и задорные частушки, сыграете в подвижные народные игры, закружитесь в хороводе и даже станете свидетелем казачьего поединка на шашках. А в завершение — чай из настоящего жарового самовара.